Inter-Genoa, Thiago Motta sorride: Criscito verso il recupero

Contrariamente al pessimismo di casa Genoa che era filtrato nella giornata di ieri, Mimmo Criscito nel match di sabato pomeriggio contro l’Inter ci sarà. I fastidi accusati alla schiena in seguito al derby perso contro la Sampdoria sembrano meno gravi del previsto. Così, secondo le ultime di calciomercato.com, il capitano dei rossoblù cercherà di stringere i denti ed essere in campo per aiutare la squadra nell’ultimo incontro del 2019.

Una buona notizia per Thiago Motta in un periodo in cui di certo gli infortunati non mancano. Per l’ex nerazzurro, tra l’altro, sarà una partita molto speciale, visto che per la prima volta da allenatore tornerà nello stadio in cui con la maglia dell’Inter si era reso protagonista dello storico triplete del 2010.

