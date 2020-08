Inter-Getafe, Bastoni: “Conte mi ha dato fiducia. Ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Al termine del match contro il Getafe, il calciatore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato in conferenza stampa della vittoria e dell’accesso ai quarti di finale, in attesa della squadra da affrontare tra Rangers e Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole: “La cosa che più mi ha dato il mister è stata la fiducia. Avevo fatto una buona stagione al Parma, ma giocare all’Inter è diverso. Ci aiutiamo sempre e sappiamo di dover capire alcuni concetti per migliorare. Sono molto contento per la prestazione sia a livello personale che della squadra, ce lo meritiamo. Ora togliamoci grandi soddisfazioni“.

