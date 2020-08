Inter-Getafe, Bergomi: “Bastoni, Barella e Lukaku i migliori. Questa è l’Inter di Conte”

Una vittoria per 2 a 0 concede all’Inter di accedere ai quarti di finale di Europa League. Decisive le reti Lukaku ed Eriksen, che regalano ad Antonio Conte una vittoria importante per il bilancio stagionale. Ai microfoni di Sky ha parlato Beppe Bergomi, commentato la gara di Gelsenkirchen.

Queste le sue parole: “Questa sera mi sono piaciuti molto Bastoni, anche per l’assist, Barella e Lukaku per il gol che consentito di spostare gli equilibri. La squadra ha tenuto bene, ha avuto pazienza e ha tenuto bene l’avversario. Conte la sente sua, forse c’è qualche giocatore scontento, per esempio Skriniar. Però anche Eriksen, che è entrato dalla panchina, lo ha fatto bene. Bastoni? In passato sono stato critico, deve crescere sulla marcatura. Oggi l’ho premiato per la fase difensiva, è stato molto bravo. Sfogo di Conte? Si può leggere in diversi modi: può essere o uno strappo o una volontà di avere pieni poteri”.

