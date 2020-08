Inter-Getafe, Conte (Inter TV): “I ragazzi sono pronti a tutto e stasera non era facile. C’è entusiasmo, daremo tutto”

Dopo un avvio più faticoso del previsto contro un Getafe subito molto pimpante, alla fine l’Inter è riuscita pian piano a ritagliarsi il proprio spazio all’interno del rettangolo verde per poi trovare il vantaggio grazie alla rete del solito Romelu Lukaku su un grande lavoro fisico capitalizzato nel migliore dei modi. Soddisfatto per il risultato ottenuto Antonio Conte, che già alla vigilia di questo incontro aveva avvisato i suoi uomini dei rischi che uno scontro in gara secca può sempre riservare. Il tecnico leccese, al termine dell’incontro, come di consueto si è presentato ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione della sua squadra.

Il suo giudizio: “Mi auguravo di trovare così i ragazzi, pronti a tutto. Conoscevamo il Getafe, parliamo di una buona squadra che oltre a lottare ha anche buona qualità. Siamo stati bravi a sporcarci quando era giusto sporcarci. Al tempo stesso abbiamo creato situazioni per fare gol, potevamo farne anche di più per stare più tranquilli. Onore al Getafe, ma soprattutto ai miei ragazzi in una partita per niente facile. Avevamo soltanto da perdere, invece abbiamo retto l’urto e va dato merito a loro. Siamo stati bravi in fase di possesso e non. L’abbiamo preparata in poco tempo, ma abbiamo fatto bene, siamo arrivati in un punto in cui i ragazzi vanno avanti per conoscenze. Prossima gara? Giochiamo lunedì, dovremo essere bravi a recuperare le energie fisiche e nervose, veniamo da un campionato importante dove abbiamo speso tante energie. Al tempo stesso c’è entusiasmo che abbiamo creato con questi ultimi risultati, c’è consapevolezza, voglia e determinazione. Cercheremo di fare del nostro meglio senza recriminazioni, posso dire che metteremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi