Inter-Getafe, Lukaku (Sky): “Ottima gara contro una squadra aggressiva. Conte? E’ fondamentale per noi”

L’Inter batte 2 a 0 il Getafe e si qualifica per i quarti di Europa League. Decisive le reti di Luakau ed Eriksen, che regalano la vittoria ad Antonio Conte. Ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante belga, commentando la gara.

Queste le sue parole: “Era una partita difficile contro una squadra che gioca con aggressività. Davanti abbiamo fatto un buon lavoro e siamo contenti per la squadra. Continuiamo così. Gol sbagliato? Sono cose che capitano. Ora pensiamo alla prossima partita e a lavorare per la squadra. Conte è importante per noi, stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo. Dobbiamo avere la mentalità vincente”.

