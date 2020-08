Inter-Getafe, le probabili formazioni: Eriksen ancora escluso, Lautaro in coppia con Lukaku

Potrebbe esserci un solo cambio nelle scelte di Antonio Conte rispetto al successo con l’Atalanta. Il tecnico leccese, in vista del match degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe di questa sera, proporrà sostanzialmente lo stesso undici iniziale di Bergamo, ad eccezione del solo cambio sulla corsia di destra dove Antonio Candreva dovrebbe ritrovare il posto da titolare a discapito di Danilo D’Ambrosio.

Modulo che quindi ricalcherà lo stesso 3-5-2 dell’ultima uscita, con tre centrocampisti puri come Barella, Brozovic e Gagliardini, lasciando in panchina il grande escluso Christian Eriksen. In avanti, ancora una volta Lautaro Martinez è in vantaggio su Alexis Sanchez al fianco di Romelu Lukaku. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter-Getafe secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GETAFE

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.Conte

GETAFE (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Exteita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina. All.Bordalas

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<