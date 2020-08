Inter-Getafe: vada come vada i nerazzurri non rimarranno in Germania

Vada come vada, l’Inter non resterà in Germania al termine della partita di questa sera con il Getafe, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Come è ormai noto, il passaggio del turno si deciderà con un singolo match da dentro o fuori che potrebbe proiettare i nerazzurri ai quarti di finale di una competizione europea dopo quasi un decennio.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante i molti match ravvicinati in caso di superamento dello scoglio iberico, la squadra, a prescindere dal risultato tornerà a Milano nottetempo. Finito il match e completate le interviste di rito, Conte ed i suoi ragazzi partiranno immediatamente da Gelsenkirchen in pullman verso Colonia, unico aeroporto aperto di notte in zona, dove poi voleranno di nuovo in Italia.

