L’Inter segna anche al bilancio: il girone di andata vale 4,6 milioni

I nerazzurri fanno gol anche al bilancio: stando a quanto riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, infatti, l’ottimo girone di andata dei nerazzurri ha sbloccato dei bonus legati alla sponsorizzazione di Suning, per un incremento di 4,6 milioni di euro.

COSA PREVEDE IL CONTRATTO – Numerosi sono i bonus per le performance di squadra secondo il contratto di sponsorizzazione firmato nel 2016; tra questi vi è quello da 3,5 milioni che scatta nel caso in cui l’Inter si trovi in zona Champions in campionato alla pausa invernale: obiettivo di metà stagione centrato, con la squadra di Conte che ha chiuso il girone d’andata in seconda posizione.

PROVENTI DA SINGOLE VITTORIE – Non è solo la classifica a incidere, ma vi sono anche introiti relativi alle singole vittorie contro le squadre considerate big: ogni risultato positivo conquistato contro Juventus, Milan, Napoli e Roma vale 550mila euro. L’Inter ha purtroppo perso con la Juventus e pareggiato a San Siro con la Roma, ma la vittoria nel derby di Milano, vinto nettamente a inizio stagione, e il ritorno alla vittoria al San Paolo per 3-1 sono valsi un surplus di 1,1 milioni.

