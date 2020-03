Inter, Giroud apre al rinnovo col Chelsea: “Qui sono felice. Mercato? Non voglio più pensarci”

E’ stato ad un passo dall’Inter, che l’ha corteggiato per intere settimane fino a raggiungere un accordo di massima che gli avrebbe permesso di indossare i colori nerazzurri. Poi, nelle ultime ore di mercato, la Lazio ha tentato un pressing disperato per portarlo a Roma, salvo poi dover fare i conti con il rifiuto di Lampard che ha scelto di trattenerlo al suo Chelsea. Oggi Olivier Giroud rappresenta una certezza per i Blues e, incredibilmente, sullo sfondo si avvicina anche l’ipotesi rinnovo.

“Sono felice qui – ha dichiarato Giroud, secondo quanto raccolto da Goal.com – e ci sono ancora molte partite fino al termine della stagione, oltre alla possibilità di conquistare dei titoli. Il periodo di mercato è alle mie spalle, non voglio più pensarci. Rinnovo con il Chelsea? Penso di avere davanti a me ancora 2-3 stagioni e non è opportuno discutere ora di contratti. Quando arriverà il mio momento, affronterò la questione”. Con queste parole Olivier Giroud ha aperto alla possibilità di prolungare il suo matrimonio con il Chelsea, costringendo così l’Inter a correre ai ripari e a considerare un vero e proprio assalto per il francese.