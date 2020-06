Inter, Godin non ingrana. Il preparatore dell’Uruguay: “Il modulo di Conte lo sta penalizzando”

Conte, nell’occasione della sfida contro il Parma, ha rispolverato Diego Godin. Il difensore uruguaiano non è riuscito ad approfittarne, mostrando per l’ennesima volta alcune incertezza nella retroguardia a 3 dei nerazzurri.

José Herrera, preparatore atletico dell’Uruguay, ai microfoni di Sport890 ha parlato della sua esperienza all’Inter, cercando di individuare i motivi del suo rendimento non esaltante. Ecco le sue parole: “Sta giocando in un sistema per lui totalmente nuovo e questa è una novità che lo sta penalizzando. Pensa sempre alla Nazionale, cerca minutaggio per giocare con la Celeste”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!