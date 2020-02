Inter, i numeri in stagione sono da applausi: nei tre precedenti a fine anno fu scudetto

La vittoria di ieri sera nel derby contro il Milan ha permesso alla squadra di Conte di rilanciarsi in campionato, agganciando la Juventus al primo posto dopo un match ad altissima intensità giocato contro i rossoneri. Il colpo di testa di de Vrij ed il sigillo di Lukaku nel finale hanno completato la rimonta ai danni di Ibrahimovic e compagni, conquistando tre punti fondamentali per la corsa al primo posto.

Una stagione fin qui ricca di soddisfazioni per la Beneamata, come testimoniato anche dai numeri collezionati dai nerazzurri. Come raccontato infatti da Opta sono infatti 4 le stagioni in cui l’Inter ha perso una o meno partite in Serie A dopo 23 giornate e ne ha vinte almeno 16. I dati si riferiscono infatti all’annata 1988/1989 (18 vittorie e 1 sconfitta), 2006/2007 (20 vittorie e 0 sconfitte). 2007/2008 (18 vittorie e 0 sconfitte) e 2019/2020 (16 vittorie e 1 sconfitta). Nelle tre stagioni menzionate che precedono quella attuale, a fine stagione i nerazzurri hanno sempre alzato al cielo il Tricolore. Che sia di buon auspicio per l’attuale campionato? Questo, intanto, il post pubblicato da Opta su Twitter.