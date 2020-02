Nicolato: “Bastoni ed Esposito? Il primo ha grande personalità, Sebastiano ha nelle corde un calcio importante”

Presente e futuro: Alessandro Bastoni e Sebastiano Esposito sono due giovani che rappresentano appieno il progetto Inter. Il primo, acquistato dall’Atalanta, dopo un anno in prestito a Parma, è sbarcato ad Appiano Gentile e sta facendo a “sportellate” da inizio stagione con un certo Godin, per una maglia da titolare.

Esposito, 17 anni, è stato il secondo più giovane nerazzurro ad andare in gol in Serie A. Oltre questo, i segnali di crescita ci sono tutti, ed è anche per questo motivo che la dirigenza dell‘Inter se lo vuole tenere molto stretto. A riguardo, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato il ct Under 21, Paolo Nicolato: “Bastoni lo conosco benissimo, lavora con me da quattro anni a questa parte. Ha una grandissima personalità oltre che qualità, merita tutto quanto quello di buono sta facendo.”

Il tecnico continua: “Esposito sta facendo come Bastoni un percorso con noi. È ancora molto giovane e quindi gli va perdonato anche qualche passaggio a vuoto come quello di ieri contro l’Udinese. La cosa importante è che ha nelle corde un calcio importante anche in chiave Nazionale. È stimato.“

