Inter, Sensi ancora ko: stop in allenamento, salta la Sampdoria

Ancora uno stop per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro si è infatti fermato nella giornata di oggi. Il problema accusato dal calciatore, che verrà riscattato dall’Inter in estate, è relativo infatti ad una distrazione al bicipite femorale destro. Questo l’esito degli esami ai quali il giocatore si è sottoposto soltanto poche ore fa, come raccontato dalla Beneamata sul proprio sito.

Questo, nello specifico, il comunicato diramato dai nerazzurri: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”. Ancora un problema dunque per il giocatore, protagonista di un avvio da applausi e di tante difficoltà nella sua prima stagione interista.



