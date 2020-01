Inter, intermediario di due club tedeschi in sede per Lazaro, ma la sua partenza non è più scontata

Il mancato arrivo di Leonardo Spinazzola in nerazzurro potrebbe congelare la partenza di Valentino Lazaro. A rivelarlo è TMW che racconta gli ultimi dettagli di casa Inter in merito al mercato sia in entrata che in uscita. Pochi minuti fa, secondo il portale online, è stato avvistato in sede Giacomo Pietralito, intermediario di mercato per alcuni club tedeschi ed in Viale della Liberazione per portare alla Beneamata le proposte di Werder Brema e Lipsia.

I nerazzurri hanno intenzione di cedere Lazaro in prestito secco, con la possibilità di riaverlo a disposizione il prossimo giugno senza possibilità di riscatto da parte dell’acquirente. Nelle ultime ore il giocatore è stato molto vicino alla firma con il Newcastle, formazione di Premier League che aveva avviato i contatti per l’esterno austriaco. Il mancato arrivo di Spinazzola rischia però di compromettere la partenza del calciatore che, in stagione, non è riuscito a rispettare le aspettative, scivolando spesso indietro nelle gerarchie di Conte.

