GdS – L’Inter scalpita e punta la Juventus: il nuovo programma ad Appiano fino a domenica

Come tante altre squadre in questo momento, in casa Inter non è risultato particolarmente semplice programmare per tempo le ultime settimane. A causa di continui rinvii e spostamenti comunicati appena 24 ore prima dall’incontro, Antonio Conte si è visto più volte costretto a ridefinire gli allenamenti di Appiano Gentile con pochissimo preavviso. Come accaduto nella giornata di ieri, quando la squadra si era regolarmente riunita in mattinata per la classica rifinitura della vigilia, prima di partire – in teoria – in direzione Napoli dopo pranzo.

Lo spostamento del match di Coppa Italia, stabilito dalle disposizioni del prefetto di Napoli, ha invece nuovamente fatto cambiare il programma di Conte che ha dunque trattenuto la propria squadra alla Pinetina, in campo a sudare per altre 2 ore e mezza. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, solamente nella giornata odierna la squadra potrà rimettere nel mirino la sfida scudetto contro la Juventus, per tornare a dedicarsi su quei dettagli tanto cari al tecnico leccese che in queste gare fanno spesso la differenza.

Questo il programma completo sulla rosea:

OGGI – “Dopo il repentino cambio di programma di ieri, la squadra si ritroverà oggi ad Appiano gentile per il pranzo, per poi sostenere un allenamento pomeridiano: probabile una partitella finale, per non perdere confidenza col match”.

VENERDI’ – “Il programma del venerdì non dovrebbe discostarsi troppo da quello odierno, anche se Conte e lo staff danno comunicazione ai giocatori di orari e programmi giorno per giorno. Comunque prevista seduta unica e probabile focus tattico”.

SABATO – “Ritrovo al Centro Suning alla mattina, allenamento di rifinitura in vista della Juve, pranzo ad Appiano e poi nel pomeriggio partenza per Torino: nella speranza che stavolta i programmi siano rispettati, a differenza delle ultime tre vigilie”.



