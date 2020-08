Inter: testa a testa con la Juventus per lo scudetto 2020/2021

Ormai è chiaro a tutti: Antonio Conte siederà sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione. Ed in seguito a questa notizia i siti di scommesse come Rabona hanno subito inserito nuove quote per quanto riguarda la vittoria del prossimo scudetto.

Infatti, dopo i giorni di incertezze, il tecnico salentino ha deciso di restare all’Inter dichiarando di voler portare a termine il proprio progetto per la squadra nerazzurra.

In attesa di sapere se la Serie A 2020/21 avrà inizio il prossimo 19 settembre oppure verrà posticipata la sua ripartenza, sale sempre più l’attesa per il sorteggio del calendario il quale potrebbe influire molto sulle sorti del prossimo campionato di calcio.

La data tradizionale cerimonia è il 1 settembre ma, al contrario degli scorsi anni, non verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky, ma sarà la Lega a rendere noto il calendario attraverso il proprio sito e sui canali social.

In attesa di essere messi al corrente dei criteri di compilazione e dei vari paletti per la compilazione del calendario di calcio di Serie A 2020/2021, non resta che guadare alla prossima corsa allo scudetto.

A partire con tutti i pronostici a favore è la Juventus. I bianconeri, nonostante il cambio di allenatore e, di conseguenza, con un nuovo progetto in mano ad Andrea Pirlo, restano in cima alla lavagna delle quote vincente Serie A.

Ovviamente, per tutti gli appassionati, la speranza è che il prossimo campionato possa essere combattuto fino alle ultime giornate.

La squadra che sembrerebbe la più indicata dai bookmakers per dare filo da torcere alla Vecchia Signora è proprio l’Inter.

In seguito al rinnovo del progetto di Conte e con le numerose voci di mercato che fanno sognare i tifosi nerazzurri, la squadra meneghina sembrerebbe la più quotata per poter infastidire la Juventus nella ricerca del decimo titolo consecutivo. Complice anche il buon risultato ottenuto nel corso della stagione che si è appena conclusa.

L’Inter ha lottato fino alla fine per riuscire a strappare lo scudetto ai bianconeri, dimostrando una netta crescita rispetto alle stagioni precedenti e gettando le basi per poter puntare allo scudetto nel 2020-21.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i nerazzurri in questa stagione son riusciti anche a farsi notare in una competizione europea riuscendo ad arrivare in finale di Europa League, persa contro il Siviglia, ma riportando in auge la società anche a livello internazionale.

Facendo una buona campagna acquisti, mirata e sensata, proprio come parrebbe intenzionata a fare, e con una buona dose di fortuna, i nerazzurri potranno mettere maggiormente in difficoltà la Juve nel prossimo campionato che si annuncia molto più equilibrato.

A fare da outsiders a questa corsa scudetto 2020/2021 c’è poi la Lazio, la quale ha comunque sognato di poter conquistare lo scudetto per lunghi tratti anche nello scorso campionato. La formazione biancoceleste si è dovuta arrendere alla potenza delle altre formazioni ed alla mancanza di sostituiti di livello agli undici titolari.

Oltre alla Lazio anche l’Atalanta sembra sempre pronta a sorprendere tutti dimostrando più volte di potersela giocare tranquillamente con le big del nostro campionato.