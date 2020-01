Inter, Lazaro in uscita: Newcastle in vantaggio per l’esterno austriaco

Valentino Lazaro in uscita dall’Inter. Nelle ultime ore l’esterno austriaco, acquistato dai nerazzurri nella scorsa estate, è stato accostato a diverse pretendenti per un prestito secco di soli sei mesi stipulato da parte della Beneamata. Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, il giocatore sarebbe vicino all’accordo con il Newcastle per l’addio solo momentaneo alla società interista.

Con l’arrivo di Spinazzola e l’affare in chiusura per Ashley Young, i minuti e gli spazi per il giocatore acquistato dall’Herta Berlino sarebbero ridotti all’osso. In questo modo il calciatore austriaco potrà riacquistare fiducia per rituffarsi al centro dell’avventura interista a distanza di sei mesi, per la gioia di Conte che ha spinto per vestirlo di nerazzurro. Lazaro verso la Premier League: c’è il Newcastle sul giocatore.

