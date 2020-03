Inter, l’ex Pagliuca non ha dubbi: “Ripresa difficile: meglio rivedersi a settembre”

Intervistato dai microfoni di Tuttocampo.it, l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca ha scelto di fotografare dal suo punto di vista la situazione in Serie A che abbraccia anche l’Inter, con leghe e federazioni ancora al lavoro in vista di una possibile ripresa del campionato.

INTER – “L’Inter ha perso l’ultima sfida in casa contro al Juventus, un ko che ha ridimensionato le ambizioni di vetta della formazione interista. Credo però che il cammino della formazione di Conte, sia assolutamente positivo”.

RIPRESA – “La mia idea è che ci si riveda tutti a settembre. Pensare di poter ripartire è difficile, verrebbe a mancare la regolarità dei campionati, non ha senso mettere a repentaglio la salute dei giocatori. Per uscire da questo momento ci vorranno due o tre mesi quindi credo che la cosa più saggia sia partire della prossima stagione”

CONSEGUENZE – “Maggiori problemi per i dilettanti? Personalmente ho molti amici che gravitano nel mondo dei dilettanti come giocatori, dirigenti o allenatori e credo che chi a rimetterci siano proprio loro perché hanno introiti minori e quindi vanno maggiormente protetti. Un conto è se si tagliano gli ingaggi i giocatori della Juventus che prendono molti soldi, ma il danno vero avverrebbe dalla Lega Pro in giù con giocatori che devono mantenere delle famiglie. Ritrovarsi con zero entrate sarebbe molto pericoloso per le società quindi vanno salvaguardate”.

