Inter, l’ex Zanetti crede nello scudetto: “Tutto ancora aperto. Aggiungerei qualcosa in attacco”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex centrocampista dell’Inter Cristiano Zanetti ha scelto di analizzare dal suo punto di vista la ripartenza del campionato e la realtà interista, costretta a riflettere su quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez.

INTER – “La squadra c’è e ha un suo gioco. Credo che con un paio di innesti importanti potrà giocarsi lo scudetto il prossimo anno. Ma non è detto che non possa rientrare già quest’anno. Rinforzi? Metterei qualcosa in più in attacco”.

LAUTARO – “Rinforzi in attacco anche se dovesse restare Lautaro? Sì, alla Juve avevamo Del Piero, Trezeguet e Ibra. La concorrenza fa sempre bene. Senno’ sempre con i soliti è tutto scontato”.

SCUDETTO – “Juventus? Su Sarri aspetterei a dare giudizi definitivi, visto che dopo lo stop i valori si sono un po’ abbassati. La Lazio avrà difficoltà come tutte le squadre alla ripresa, anche perché la ripartenza è un’incognita. Un campionato falsato in cui può succedere di tutto”.

CASTROVILLI – “Mi piace, nelle interviste è molto umile e mi pare anche attaccato alla maglia. E’ uno che merita, chiaramente deve fare esperienza internazionale ma tatticamente è bravo e sa posizionarsi bene anche nel ricevere palla”.



