Inter-Ludogorets, le probabili formazioni: straordinari per Barella e Lukaku, Eriksen ancora titolare

Si avvicina sempre più il ritorno dei sedicesimi di Europa League, nel quale l’Inter dovrà fronteggiare i bulgari del Ludogorets. Turnover massiccio per Conte, che affronterà l’impegno di domani alle ore 21 con un occhio al campionato: domenica sera, infatti, ci sarà il big match Scudetto contro la Juventus.

Inter-Ludogorets, le probabili formazioni

Gli unici due calciatori che faranno gli straordinari tra giovedì e domenica dovrebbero essere Nicolò Barella (che, probabilmente, farà però staffetta con Vecino) e Romelu Lukaku. Per il resto, in porta contro i bulgari ci sarà – per l’ultima volta – Padelli. In difesa il terzetto sarà composto da D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni, con Moses e Biraghi sulle fasce e Borja Valero, Eriksen ed un titolare in mezzo. In avanti, infine, di fianco al totem belga agirà Sanchez.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Ludogorets:

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!