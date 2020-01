Social – Lukaku corre verso il Napoli e scalpita: “Aggiungiamo benzina al serbatoio”

“Aggiungiamo benzina al serbatoio per la seconda parte di stagione”, come dargli torto? Romelu Lukaku corre, si allena e aspetta il Napoli. Di benzina ne servirà tanta da qui alla fine della stagione, ma le intenzioni del belga sono quelle di che ha voglia di stupire ancora. 12 gol in 17 presenze con tutta la seconda parte di stagione da dover giocare e un 2020 che inizia con i fuochi d’artificio: Lunedì c’è il Napoli, e subito dopo c’è l’Atalanta a San Siro.

Cosi, mentre la dirigenza è al lavoro sul mercato per puntellare centrocampo e non solo, Conte e l’Inter sono tornati sul campo ad allenarsi. Conte sorride perché recupera quasi tutti gli infortunati, anche se nelle ultime ore si è fatto male Danilo D’Ambrosio che quindi non sarà di scena a Napoli. I nerazzurri per la sfida del San Paolo ritrovano anche Brozovic e Lautaro Martinez, quest’ultimo con Lukaku ha ormai formato una delle coppie più solide di tutta la Serie A e non solo. L’Inter scalda quindi i motori, Lukaku si prepara ad aumentare i giri.

