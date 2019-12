Inter, Marcos Alonso si complica: lo spagnolo torna titolare dopo 8 gare in tribuna

Novità importante in casa Chelsea che tocca l’Inter da vicino. Marcos Alonso, uno degli obiettivi dei nerazzurri per il prossimo mercato di gennaio, è tornato titolare ieri dopo 8 gare consecutive fuori dai convocati. A riportarlo è il Corriere dello Sport che racconta di un segnale importante lanciato da Lampard in vista della prossima finestra di mercato: oltre un mese lontano dai campi ed un ritorno che lascerà riflettere i nerazzurri.

Richiesta altissima quella presentata dai Blues all’Inter che, nei giorni scorsi, aveva provato a sondare il terreno per un assalto al giocatore. Fuori dai piani dal 5 novembre scorso, quando il Chelsea di Lampard ha pareggiato per 4-4 contro l’Ajax, lo spagnolo ha saltato gran parte del campionato finendo ai margini del progetto per 9 gare, compresi i 90′ in panchina contro il Watford. Ieri però un’intera gara giocata da titolare e da protagonista contro gli Spurs di Mourinho, con l’affare che a questo punto rischia di complicarsi per l’Inter.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!