Inter Media House annuncia il Brand Store su Amazon, Borja Valero ironizza: “Che dite, me la cavo come attore?”

L’Inter ha lanciato quest’oggi il proprio fan shop su Amazon. La società nerazzurra si è unita alla nota azienda statunitense operando una mossa importante all’interno della strategia di espansione del proprio brand: a partire da oggi è infatti disponibile sul sito di e-commerce il Brand Store del club nerazzurro.

In un video prodotto da Inter Media House per annunciare la notizia, compare, oltre a Lautaro Martinez, Victor Moses ed Ashley Young, anche Borja Valero, in posa con alcuni tifosi. Lo stesso centrocampista spagnolo ha poi ironizzato sulla sua performance da attore sul suo profilo Twitter chiedendo “Che ne dite, me la cavo come attore?”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!