Inter-Milan, Conte (Sky): “Per lo Scudetto è ancora presto, per ora è un sogno. Intervallo? Ecco cosa è successo”

Un derby da psicodramma, giocato in maniera diametralmente opposta tra il primo ed il secondo tempo. Un 4-2 che probabilmente nessuno avrebbe immaginato, men che meno un Antonio Conte che ha assistito ad una prima parte di gara a dir poco terrificante. Ai microfoni di Sky, il tecnico interista ha commentato così Inter-Milan.

Partita – “Sicuramente è stata una notte speciale, perché nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come mai quest’anno. C’era il rischio di prendere un’imbarcata, invece siamo stati bravi a riequilibrarci e a capire dove migliorare, ad avere fiducia in quello che si era fatto e il merito va a questi ragazzi perché penso che oggi uscire dai momenti di difficoltà significa che ti stai preparando per crescere e fare qualcosa di buono”.

Scudetto – “Mah, dico che è assolutamente troppo presto per parlare di cose che oggi possiamo comunque sognare, averle come sogno. Penso che questo periodo di 11 partite sarà bello intenso per noi, e dopo questo periodo potremo dire di più sulle nostre capacità e potenzialità. E quindi su chance diverse rispetto all’inizio del campionato. Adesso avremo la semifinale di Coppa Italia, poi andremo a Roma contro la Lazio che non bisogna dimenticare essere lì in alto. Ci vuole pazienza e tempo, perché le cose non le fai dall’oggi al domani. Oggi però abbiamo dimostrato di avere grande forza e grandi attributi”.

Intervallo – “Non c’è stato bisogno di parlare tanto, bisognava assumersi le nostre responsabilità, sia io che e al tempo stesso tutti quanti hanno dovuto prendersele. Siamo usciti dalle difficoltà e dovremo tenere a mente quanto abbiamo fatto per darci forza in vista del futuro”.

Come migliorare il primo tempo – “Giocare il secondo tempo (ride, ndr). Perché fare un secondo tempo del genere penso non sia da tutti. Il primo tempo io e i ragazzi sappiamo cosa c’è stato di sbagliato, quindi con umiltà abbiamo apportato delle modifiche e si deve capire che non tutte le partite possono essere affrontate nella stessa maniera. Bisogna sempre avere una strategia e capire che a volte non pressare altissimi può essere la scelta giusta. Sono tutte situazioni che si stanno evolvendo durante l’annata e penso che oggi per noi sia stato molto importante perché ci ha fatto capire che dobbiamo sempre usare la testa, prima delle gambe. Dobbiamo usare testa, cuore e gambe”.

Eriksen – “Sia Young che Moses per una questione di ruolo non ci è voluto chissà quanto tempo per integrarli, soprattutto Victor che aveva già giocato con me al Chelsea. Per gli esterni non ci vuole tanto, ma per i centrocampisti diventa più complicato, perché a loro chiedo sempre qualcosa di memorizzato, con aperture, posizionamenti, lanci. Tutte cose che Christian ha nel suo DNA, ma ora deve ritrovare un po’ di ritmo ed entrare in questo tipo di idea. Avevamo provato anche di partire con lui alle spalle di Lukaku, poi ho puntato su Alexis perché non volevo stravolgere nulla, giocare con due punte per noi è troppo importante. Eriksen è un giocatore con grande lettura del calcio che ora sta riacquistando ritmo, sicuramente più passerà il tempo più diventerà importante per noi”.

Mancini – “Saluto volentieri Mancini, mi auguro di fare quello che ha fatto lui all’Inter che è tantissimo. Gli auguro il meglio perché sta facendo un gran lavoro, io ho anche Oriali che lavora anche con lui e lo conosce bene. Spero di diventare di avere la stessa voglia e passione di Lele quando avrò la sua età”.

