LIVE Inter-Milan: segui la cronaca su Passioneinter.com!

Vale tre punti, ma non è, non può essere una partita come le altre. Questa è la notte in cui Milano si ferma, il mondo ci guarda, in un ‘San Siro’ vestito a festa. Questa è la notte del derby: Inter contro Milan, orizzonti di classifica diversi, stessa voglia di portare a casa una stracittadina fondamentale. Noi, su Passioneinter.com, pronti a raccontarvi tutto in diretta con i nostri inviati per una notte splendida, da tingere di nerazzurro. Avanti ragazzi!

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Milan

In attesa di conferma INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

In attesa di conferma MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Classifica Serie A aggiornata

Classifica marcatori Serie A

Calendario Inter

