Inter-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio D’Ambrosio-Godin, Eriksen verso la conferma

La vittoria in casa dell’Udinese è già stata archiviata, ora l’Inter è proiettata verso il derby contro il Milan di domenica sera. Partita chiave non solo per l’inseguimento alla Juventus, ma anche da un punto di vista morale, essendo il sentitissimo derby che entrambe le tifoserie tengono tantissimo a vincere. Proprio per questo motivo le due squadre non si risparmiano, e daranno tutto: ecco quindi perché la classifica, in questi casi, conta relativamente.

Antonio Conte dovrà fare i conti con un’infermeria che è tornata piena, e deve risolvere un vero, grande dubbio: D’Ambrosio o Godin, in difesa, al posto dello squalificato Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar. A centrocampo Eriksen va verso la conferma da titolare, mentre in attacco più Sanchez di Esposito. Ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.

