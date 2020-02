Inter-Milan, Pioli in conferenza: “Presi due gol in tre minuti, blackout. Tanti rimpianti”

A commentare uno dei derby più incredibili degli ultimi anni, in conferenza stampa si è presentato il tecnico del Milan Stefano Pioli. Un derby amaro per lui ed i suoi calciatori, che dopo essere passati in vantaggio ed aver disputato un ottimo primo tempo sono crollati nella ripresa. Ecco le parole dell’allenatore.

Partita – “Per le caratteristiche messe in campo eravamo messi bene in campo. Chiaro che poi in tre minuti è cambiato tutto, l’Inter ha preso coraggio e noi siamo diventati più fragili. Sono quei minuti lì nei quali dobbiamo avere i rimpianti. È un peccato anche non aver pareggiato alla fine con Ibra, è brutto uscire così, con una sconfitta del genere, da questa partita”.

