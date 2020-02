Inter-Milan, Pioli (Sky): “Miglior primo tempo della stagione, Inter anche fortunata. Peccato perdere così”

È stato un derby a dir poco incredibile, quello che ha portato il Milan a dominare il primo tempo fino a concluderlo sullo 0-2, per poi crollare nella ripresa, consegnando all’Inter la vittoria per 4-2. Ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha provato a spiegare cosa è successo alla sua squadra nei secondi 45 minuti.

Partita – “Il primo tempo è nato dalla strategia che abbiamo preparato durante la settimana. Abbiamo giocato molto bene, forse è stato poco anche il doppio vantaggio. Dopo purtroppo, ho sentito un po’ anche le vostre analisi, ci sono stati due episodi nei quali dovevamo fare molto meglio. Come noi siamo stati forti nel primo tempo e l’Inter è diventata piccola, i due gol presi in 4-5 minuti hanno cambiato la partita, che peraltro potevamo ancora pareggiare alla fine col colpo di testa di Ibra. È un peccato perché andiamo a penalizzare una prestazione importante”.

Partita persa con la testa – “Le partite cambiano, noi dovevamo stare più attenti e l’Inter è una squadra più esperta di noi. Sono stati determinati e attenti, e poi hanno avuto anche un pizzico di fortuna in più. Sono arrabbiato coi miei giocatori, come abbiamo mollato un attimo i compiti che avevamo abbiamo preso due gol. È stata la nostra prestazione migliore nel primo tempo, bisognava metterci più attenzione e rispettare le consegne in fase difensiva. Probabilmente in tal caso saremmo qui a commentare un’altra gara”.

Primo tempo – “Sono d’accordo con te, ho sottolineato che abbiamo fatto una grandissima partita con il miglior primo tempo della stagione. Poi abbiamo perso un derby, che stavamo vincendo e abbiamo perso male nella ripresa. Dobbiamo però ripartire da questo primo tempo e rivedere quelle situazioni che ci hanno impedito di vincere, la prestazione va analizzata bene ma io sono assolutamente convinto della qualità della mia squadra. Non possiamo lasciare Brozovic solo appena fuori area così come tentare un fuorigioco sul taglio di Sanchez. È stato un peccato poi non riuscire a fare il 3-3 con l’occasione di Ibra”.

Ripresa – “È evidente che non puoi essere aggressivo sempre nella metà campo avversaria, però in quei casi devi esserlo di più quando la palla si avvicina alla tua area. È impensabile far giocare tutta la partita l’Inter nella sua metà campo, la squadra sapeva che la partita non era finita nel primo tempo, e poi i nostri errori hanno complicato il resto della gara”.

Centrocampo – “Io devo essere amareggiato perché devo far capire a questi giocatori che se vogliamo, e ne abbiamo le qualità per farlo, possiamo stare a certi livelli. Poi è chiaro che sottolineerò che abbiamo dimostrato di essere una squadra in grado di metterne sotto un’altra partita per vincere il campionato, e da qui bisogna ripartire togliendo quelle disattenzioni avute in quei 15 minuti che ci hanno pregiudicato una grande prestazione”.

