Inter-Milan, le probabili formazioni: Handanovic non ce la fa, Ibra sì. Dubbio in attacco per Conte

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Milan, l’attesissimo Derby della Madonnina che si terrà domani alle ore 20:45. Nulla da fare per Samir Handanovic, che nonostante abbia tentato fino all’ultimo di recuperare in extremis si è dovuto arrendere al problema al mignolo. Al suo posto ci sarà Daniele Padelli, che ha già giocato l’ultima partita contro l’Udinese. Davanti a lui sempre più probabile il ritorno di Danilo D’Ambrosio dal primo minuto, assieme ai sempreverdi De Vrij e Skriniar. Sulle fasce agiranno Ashley Young e Candreva, mentre a centrocampo recupera Brozovic, che riprende il suo posto in mezzo con Barella e Vecino ai lati. Resta da sciogliere il nodo del vice-Lukaku, con Eriksen e Sanchez attualmente favoriti per una maglia da titolare.

Tra le fila dei rossoneri invece il dubbio Ibrahimovic sembra essere sciolto: lo svedese ci sarà al centro dell’attacco, con il trio Castillejo-Calhanoglu-Rebic alle sue spalle. La coppia di centrocampo sarà formata da Bennacer-Kessiè, con Krunic che ha dato forfait all’ultimo In difesa confermato Kjaer in coppia con Romagnoli, mentre sulle fasce agirà Andrea Conti e il solito Theo Hernandez, autentica rivelazione di questa stagione del Milan.

Le probabili formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

