Inter-Milan sarà un derby globale: 200 paesi collegati e 22 nazioni presenti in campo

Cos’hanno in comune Christian Eriksen, Ashley Young, Victor Moses, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic, Alexis Saelemaekers e Diego Laxalt? Sono tutti gli acquisti del mercato invernale di Inter e Milan, e sono anche quasi tutti calciatori di nazionalità differenti. Non solo: eccezion fatta per gli ultimi due, infatti, tutti gli altri hanno avuto modo di aggiungere il loro paese d’origine a quelli dei compagni, permettendo di mettere insieme due rose che, nel derby, porteranno in gara ben 22 nazionalità differenti.

Dominano comunque gli italiani, maggiori nella rosa nerazzurra, sono 18 in totale; seguono argentini (3) e uruguagi (3). I nuovi arrivi da gennaio hanno portato un po’ di Danimarca (Eriksen e Kjaer), Inghilterra (Young), Nigeria (Moses), Svezia (Ibrahimovic), Bosnia (Begovic). Il Belgio di Saelemaekers e l’Uruguay di Laxalt erano invece già presenti, rispettivamente, con Lukaku, Godin e Vecino.

Infine, oltre al tutto esaurito di San Siro gli oltre 60 broadcaster daranno modo agli spettatori di tutto il mondo di assistere alla gara, in diretta o in differita. Saranno infatti oltre 200 i paesi collegati, con l’Asia (in particolare la Cina) in fermento, lì dove le due milanesi hanno tantissimi tifosi.

