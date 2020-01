Inter, Moses domani a Milano per le visite mediche: le cifre dell’affare con il Chelsea

Matrimonio in vista tra l’Inter e Victor Moses. Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’esterno del Chelsea, in prestito al Fenerbahce, sarà a Milano già da domani per le visite mediche. I Blues hanno infatti concesso il via libera ai test fisici che precederanno, in caso di lieto fine, la firma che legherà il giocatore al club nerazzurro.

Victor Moses arriverà all’Inter in prestito con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Questa la base d’intesa trovata tra i due club, con il giocatore che arriverà in Italia già questa sera, mentre nella giornata di domani sosterrà i test fisici di rito. Affare in dirittura d’arrivo per la Beneamata di Antonio Conte: l’esterno allenato dal tecnico ai tempi del Chelsea si prepara per diventare un nuovo giocatore dell’Inter.



