Verso Inter-Napoli: tutte le statistiche e le curiosità sui precedenti tra le due squadre

Dopo le emozioni del derby, l’Inter è già pronta a tornare in campo per giocarsi la gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra di Gattuso, uscita sconfitta per 1-3 nell’incrocio di gennaio in campionato, arriverà a San Siro per rifarsi e per rimettere la stagione sui binari giusti dopo un periodo altalenante culminato con la sconfitta contro il Lecce di domenica. In attesa del fischio d’inizio, in programma per le 20.45 di mercoledì 12 febbraio, ecco curiosità, numeri e statistiche sui precedenti tra le due squadre, come riportati dall’Inter in una nota sul proprio sito in collaborazione con Opta:

Sarà l’undicesimo confronto in Coppa Italia tra Inter e Napoli: cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei. Quattro sfide sono finite in pareggio, con due di queste che si sono concluse ai rigori: nel 1997 dal dischetto ebbe la meglio il Napoli, nel 2011 fu l’Inter a passare il turno.

Considerando tutte le competizioni, l’Inter ha vinto due delle ultime tre gare contro il Napoli (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 sfide contro i partenopei. L’unica occasione in cui Inter e Napoli si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia è stata nelle semifinali del 1997, quando i partenopei passarono il turno ai calci di rigore.

L’Inter ha superato il turno – o alzato il trofeo – in sei dei nove incroci con il Napoli in Coppa Italia, tuttavia i partenopei hanno avuto la meglio in due delle tre occasioni più recenti.

Dal 2010/11, Inter e Napoli si sono affrontate quattro volte in Coppa Italia. Solo tre sfide si sono viste più volte nella competizione in questo intervallo: Milan-Juventus (sei), Milan-Lazio (sei) e Juventus-Lazio (cinque).

L’Inter è imbattuta in casa contro il Napoli in Coppa Italia, grazie a due successi seguiti da un pareggio. Gli ultimi cinque confronti in Coppa Italia, infatti, si sono giocati sempre al San Paolo. I nerazzurri hanno trovato i tre punti nell’ultima gara interna contro i partenopei in Serie A (1-0 nel dicembre 2018) e potrebbero vincere due incontri casalinghi di fila contro il Napoli per la prima volta dal 2010/11.

Nelle ultime sei trasferte a San Siro, tra Inter e Milan in tutte le competizioni, il Napoli ha ottenuto quattro pareggi e due sconfitte, segnando appena un gol (nella gara più recente, contro i rossoneri, 1-1 in Serie A lo scorso novembre).



