CdS – Verso Inter-Napoli, de Vrij a riposo: fiducia e titolarità a Ranocchia

Andrea Ranocchia è ormai un punto di riferimento nello spogliatoio nerazzurro e la sua avventura con l’Inter dovrebbe proseguire anche nella prossima stagione. Per l’immediato futuro, invece, l’ex Bari e Genoa va verso una maglia da titolare contro il Napoli, perlomeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Stefan de Vrij, infatti, dovrebbe riposare in panchina contro i partenopei, con il suo posto in campo destinato al numero 13 nerazzurro. Non è scontata, inoltre, una conferma anche contro l’Atalanta, per preservare i titolari in vista delle sfide di Europa League.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<