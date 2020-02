Inter-Napoli, Gattuso (Rai): “Loro sono forti, bisognava rispettarli. Fase difensiva perfetta, arginata la LuLa”

È un Gennaro Gattuso inevitabilmente soddisfatto, quello che commenta lo 0-1 maturato a San Siro che ha visto il suo Napoli battere l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico partenopeo ha esaltato soprattutto le qualità difensive della sua squadra, abile a coprirsi nella propria metà campo per tutta la partita e soffrire pochissimo. Ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni della Rai.

Partita – “Oggi la squadra in fase difensiva ha fatto benissimo. Quando giochi contro una squadra forte bisogna rispettarla e metterci un qualcosa in più. Grandi complimenti ai miei ragazzi, però di partite così vorrei vederne una decina, non una ogni tanto. Bisogna giocare come si lavora durante la settimana, perché se vogliamo che la difesa salga e lavori di reparto bisogna giocare a palla coperta. Dobbiamo essere bravi a trasferire quanto facciamo in allenamento anche in campo”.

Bloccare la LuLa – “L’Inter è una squadra forte, che abbina fisicità a tecnica. È normale che si debbano oscurare gli attaccanti, però se sono alla pari della Juventus non è un caso”.

Squadra essenziale – “Secondo me nel primo tempo abbiamo lavorato bene, potevamo affondare un po’ di più però poi nei primi minuti abbiamo sbagliato tanto e loro pressavano forte. Sicuramente non abbiamo continuità di battagliare per più partite, però il palleggio lo ha e noi dobbiamo lavorare lì”.

Battute le big – “L’ho detto prima, noi non dobbiamo sottovalutare nessuno. Se voi guardate due gol subiti con il Lecce noi avevamo 8-9 giocatori dietro la linea della palla. Dobbiamo lavorare da squadra, senza dare per scontato il fatto che il compagno dietro metta una pezza. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo, altrimenti non andiamo da nessuna parte”.

Equilibrio – “Voglio due Napoli: uno in fase di possesso e uno di non possesso. Secondo me noi abbiamo capacità di far correre gli avversari col palleggio, però poi dobbiamo essere bravi anche noi a correre quando serve. Sinceramente è la prima volta che mi capita, dopo 6-7 anni che faccio l’allenatore, di avere la sensazione di prendere gol ogni volta che gli avversari arrivano nella nostra metà campo”.

