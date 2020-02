Inter-Napoli, Insigne (Rai): “Abbiamo sprecato molto con il Lecce, stasera vogliamo puntare alla finale”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, oggi grande assente, ha parlato del match di San Siro che sta per iniziare tra pochi minuti.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo fare una grande prestazione, non abbiamo certamente fatto il massimo contro il Lecce, sprecato tanto e c’è rammarico. Ora abbiamo una prova importante, dobbiamo tornare ai nostri livelli e metterli in difficoltà. E’ importante questa coppa perché con una stagione così può essere un grande traguardo vincere una coppa, ora non pensiamo alla finale ma a stasera, c’è una partita da affrontare nel miglior modo possibile per puntare alla finale”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!