Inter-Napoli, Lautaro (Inter TV): “Volevamo vincere per confermare il secondo posto. Il gol? Sono contento, ma ora testa all’Atalanta”

L’Inter supera per 2-0 il Napoli grazie alle reti di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez, e si riporta al secondo posto solitario in classifica. Al termine della gara, ai microfoni di Inter TV, ha parlato Lautaro Martinez, commentando così la prestazione: “In settimana abbiamo parlato dopo la gara di Genova, oggi volevamo vincerla per confermare il secondo posto. Un’altra squadra ha vinto il campionato ma noi vogliamo arrivare il più in alto possibile. Il mio gol? Molto bello, ma anche con l’Atletico ne feci uno bello, e anche a Dortmund e a Praga. Sono contento, ora pensiamo all’Atalanta. Arriviamo bene alla partita, dobbiamo lavorare e prepararla bene. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister”.

