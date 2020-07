Inter-Napoli, Marotta (Sky): “Messi è solo un gioco, nessuno può permetterselo. Sanchez? Vogliamo trattenerlo, stiamo negoziando”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky per affrontare i temi più caldi del momento. Ecco le sue dichiarazioni.

Inter-Napoli, le parole di Beppe Marotta

Messi al Duomo – “Mi ricordo un caso del passato in cui ci furono altre situazioni del genere… non so se vi ricordate tutti. Terremoto sui social? Parliamo sicuramente di un’icona, un grande giocatore e un desiderio che tutti hanno. È certamente solo un gioco. Oggi come oggi è impossibile e credo che nessuna società italiana possa permetterselo. Dobbiamo ambire a ricollocare il nostro calcio dove era vent’anni fa, pensando che poi i campioni vengano a giocare in Italia e non a scappare da qui”.

Secondo posto – “La nostra classifica ribadisce ancora l’ottimo lavoro principalmente di Conte, dei giocatori e della società. Abbiamo alzato il livello qualitativo della squadra e siamo molto soddisfatti. Poi il rammarico rimane, però bisogna fare un’analisi a 360° guardando al futuro con grande ottimismo”.

Sanchez – “Non è facile perché ha un contratto pesante per altri due anni. Quindi oltre alla trattativa con il club bisogna valutare anche quello. È un ottimo ragazzo e saremmo felici di averlo con noi anche in futuro”.

Tonali – “In tutta sincerità col presidente Cellino ho un buon rapporto, però non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo che merita una particolare attenzione perché è un talento. Ci sta che i grandi club possano interessarsi a lui, e non nascondo che arrivi anche da noi. Però da qui a dire che abbiamo iniziato una trattativa ne passa”.

Calcio italiano – “Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, tant’è che il dibattito nel movimento è sulla strategia di vendita del prodotto. I campioni fanno sicuramente lievitare il valore del brand e del calcio italiano”.

Sforzo di Suning – “Non dimentichiamoci che c’è anche un Fair Play Finanziario da rispettare, con regole precise. Quest’anno è particolare col discorso del Covid, però poi si tornerà alle norme di sempre. Una società italiana al momento non riuscirebbe a fare un’operazione in stile Messi. Da quando Suning è diventata azionista di maggioranza ha speso per la società tantissimi milioni. Gli investimenti fatti sono finalizzati a dare continuità, così da rispettare le linee guida che si sono dati. È straordinario anche solo poter pensare che l’Inter possa arrivare a profili del genere. Ripeto che però è una situazione utopistica”.

Conte – “Ci siederemo tutti insieme a campionato finito, come tutte le società”.

