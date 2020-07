Inter-Napoli, a San Siro la ‘prima’ con la nuova maglia nerazzurra

Sarà una partita molto speciale questa sera tra Inter e Napoli a San Siro. Innanzitutto perché si tratta di una sfida che ormai da diversi anni rappresenta un appuntamento molto importante per la nostra Serie A tra due dei top club italiani, ma anche perché la formazione nerazzurra sfrutterà l’occasione per presentare ufficialmente dinnanzi ai tifosi di tutto il mondo incollati ai teleschermi la nuova maglia della prossima stagione.

Come avvenuto sempre più spesso negli ultimi anni, l’Inter giocherà le ultime due giornate di campionato con addosso le righe a zig zag della nuova divisa nerazzurra. Una tenuta che a primo impatto non ha suscitato particolare clamore da parte dei tifosi interisti, ma che Antonio Conte spera di poter trasformare in una maglia storica cercando di centrare i suoi primi successi sulla panchina nerazzurra e attribuire alla maglia un significato davvero speciale.

