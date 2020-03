Inter, non decolla lo scambio Skriniar-Cancelo: decisiva l’idea di Conte

Continua ad essere accostato all’Inter il nome di Joao Cancelo. L’ex calciatore nerazzurro, alla Beneamata per una sola stagione prima del rientro al Valencia, non sta vivendo un ottimo momento di forma al Manchester City. Il club allenato da Guardiola lo ha acquistato dalla Juventus in un incrocio di strade che ha portato l’esterno Danilo in bianconero, ma oggi il portoghese potrebbe salutare anche la Premier League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul calciatore resta vigile l’Inter. Anche se in un eventuale affare conterà soprattutto il parere di Antonio Conte.

Come raccontato già nei giorni scorsi, Guardiola avrebbe scelto di concentrare gli sforzi del suo Manchester City per l’assalto a Milan Skriniar. Sul piatto uno scambio con Cancelo, con l’Inter che valuta però lo slovacco molto di più rispetto al portoghese. I nerazzurri non hanno per ora intenzione di partecipare a trattative di scambio per il centrale, con l’ex Juventus che non sembra convincere a pieno il tecnico interista. Cancelo ha infatti dimostrato di avere grandi doti offensive ma più di una lacuna nel reparto arretrato, particolare che non sembrerebbe aver convinto l’allenatore della Beneamata. Improbabile, secondo Fabrizio Romano, uno scambio secondo queste condizioni: Skriniar resta all’Inter.



