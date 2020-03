Inter Primavera – Agoumé nel finale regala un punto all’Inter. Con la Roma finisce 3-3

Torna in campo l’Inter Primavera dopo il rinvio della gara della settimana scorsa. I nerazzurri di mister Armando Madonna escono con un pareggio dal campo della Roma al termine di una gara incredibile dal punto di vista delle emozioni. Schirò e compagni giocano un pessimo primo tempo andando in svantaggio dopo soli 5 minuti grazie alla rete di Riccardi.

I nerazzurri a questo punto ci provano ma non sono cinici davanti la porta ed i primi 45 minuti terminano sull’1-0. Al rientro dagli spogliatoio l’approccio dell’Inter è ancora una volta morbido e la Roma ne approfitta con Bianda portando i giallorossi sul doppio vantaggio. A questo punto il cuore e la grinta dell’Inter escono fuori ed in soli tre minuti (al 57′ ed al 60′) Mulattieri e Gianelli riportano la situazione in parità. La fase difensiva interista però è ancora una volta disattenta e Bove dopo tre minuti riporta la Roma in vantaggio.

Al minuto 88 è poi il gioiellino francese Agoumé a regalare un punto alla squadra di Madonna e dunque ad evitare la sconfitta. Ora testa al Rennes per gli ottavi di Youth League.



