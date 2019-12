Inter Primavera – Schirò dopo l’eliminazione: “Per fortuna torniamo subito in campo”

Sarà il big match di giornata e del campionato: l’Inter di Armando Madonna sabato pomeriggio farà visita alla capolista e dominatrice Atalanta nel grande classico del calcio italiano giovanile. I nerazzurri non vengono da un periodo di forma eccezionale: ieri infatti sono stati eliminati dalla Tim Cup dal Frosinone, squadra di Primavera 2.

Il capitano interista Thomas Schirò ha parlato ai microfoni di Inter.it: “Per fortuna abbiamo l’occasione di tornare in campo tra pochi giorni. L’avversario è di quelli difficilissimi, ma c’è voglia di rifarci anche dopo la finale persa lo scorso anno. Siamo consapevoli di essere una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo in ogni partita e non correre l’errore di sottovalutare nessun impegno. Il gruppo è unito e c’è grande coesione per superare i momenti di difficoltà”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!