Inter Primavera – Secco 3-0 dei ragazzi di Madonna sul Genoa: Mulattieri ancora protagonista

Risponde con una vittoria l’Inter Primavera ai tre punti guadagnati dal Cagliari in mattinata impegnata contro il Torino. I ragazzi di Armando Madonna erano obbligati a vincere per non perdere definitivamente il treno secondo posto.

I nerazzurri al Breda di Sesto San Giovanni offrono una prova gagliarda, intensa e soprattutto convincente dopo le prestazioni non esaltanti dell’inizio 2020. L’Inter con un secco 3-0 batte dunque il Genoa sesto in classifica e ritorna in scia. L’inizio di Schirò e compagni è molto positivo e al 28′ è il solito Samuele Mulattieri ad aprire le marcature. Otto minuti dopo è il neo acquisto Satriano a portare l’Inter sul doppio vantaggio. Dopo i due assist per l’uruguaiano classe 2001 è la prima rete in nerzzurro.

Nella ripresa l’Inter si limita alla gestione della gara e c’è spazio anche per la gioia persona per Matias Fonseca che 5 minuti dopo il suo ingresso in campo sigla la rete del definitivo 3-0.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!