Inter Quiz, le soluzioni alle domande su Twitter sulla stagione nerazzurra

L’Inter, ogni domenica, sta mettendo alla prova i suoi tifosi con delle domande pubblicate sul profilo Twitter, attraverso l’Inter Quiz. La scorsa settimana riguardavano la storia nerazzurra, mentre questa domenica è toccato alla stagione 2019/2020. L’Inter ha pubblicato 9 domande riguardo la squadra di Antonio Conte, in collaborazione con Opta.

Ecco le soluzioni alle domande pubblicate questa mattina e la spiegazione della risposta, direttamente dal sito ufficiale nerazzurro:

1) Tra gol e assist, il giocatore dell’Inter che ha partecipato a più reti in questa stagione ha preso parte a 28 marcature diverse; chi è?

Romelu Lukaku

23 reti e 5 assist: Lukaku è il calciatore che ha preso parte a più marcature in questa stagione. L’attaccante belga ha segnato 17 gol nelle 25 apparizioni in campionato, impreziosite da due assist. In Champions League 2 gol e 2 assist: il più bello quello di esterno sinistro per il gol al volo di Lautaro Martinez a Praga. E ancora: 2 gol in Coppa Italia, 2 gol e un assist in Europa League.

2) Tra gli attuali giocatori di movimento dell’Inter, chi è che vanta più presenze in nerazzurro (tutte le competizioni)?

Andrea Ranocchia

Se Samir Handanovic, capitano nerazzurro, ha sommato 324 presenze con la maglia dell’Inter dal 2012 ad oggi, Andrea Ranocchia è il giocatore di movimento con più apparizioni: il difensore classe ’88 è approdato all’Inter nel gennaio 2011, collezionando 201 presenze.

3) Chi è il giocatore dell’Inter che in questa stagione (tutte le competizioni) ha mantenuto la percentuale più alta di passaggi riusciti?

Borja Valero

Quindici presenze stagionali per il centrocampista spagnolo, autore anche di due gol, uno in campionato e uno in Coppa Italia. Borja Valero, sempre prezioso nella costruzione del gioco al centro del campo e attento a non sprecare palloni, ha una media di precisione di passaggi del 91,8%. Clamoroso il dato relativo all’Europa League: nelle due sfide con il Ludogorets Borja Valero ha completato 134 dei 136 passaggi tentati, il 98,5%.

4) In questa stagione (tutte le competizioni) chi è il giocatore dell’Inter che conta più contrasti vinti?

Marcelo Brozovic

Sempre ai primi posti delle classifiche per chilometri percorsi e passaggi completati, il centrocampista croato vede anche il dato dei contrasti a confermare la sua indole combattiva, abbinata alla classe. Per Brozovic sono 44 i contrasti vinti, con una media superiore al 50% di quelli portati.

5) I due giocatori dell’Inter con più assist in questa stagione ne hanno effettuati sei, ma chi è il giocatore con il valore più alto di Expected Assists (4.2)?

Antonio Candreva

Quello degli Expected Assist è un’indicatore della probabilità che un passaggio diventi un assist vincente. Opta spiega che questo modello si basa sul punto di arrivo del passaggio, sulla tipologia di passaggio, e su molteplici altri fattori. Il dato più alto nella rosa nerazzurra è per Antonio Candreva, sempre molto attivo e propositivo sulla fascia destra nel tentativo di fornire cross e suggerimenti.

6) In quale partita stagionale l’Inter ha subito meno tiri?

Ludogorets-Inter

Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, a Razgrad, l’Inter ha battuto 2-0 il Ludogorets. Nei 95′ del match i padroni di casa hanno tirato una sola volta verso la porta di Padelli, senza centrarla. Il tabellino parla di: 0 tiri nello specchio e 1 tiro fuori.

7) In quale partita stagionale l’Inter ha effettuato più conclusioni?

Inter-Hellas Verona

Un numero altissimo, spaventoso. Nella sfida di campionato contro il Verona l’Inter ha concluso 38 volte (trentotto!) verso la porta difesa da Silvestri. 17 conclusioni nel primo tempo, 21 nella ripresa. Un totale di 11 tiri nello specchio, 9 fuori, 18 respinti. Sono stati il colpo di testa di Vecino e il meraviglioso tiro all’incrocio di Barella a regalare il 2-1 ai nerazzurri.

8) Chi è stato il più giovane titolare dell’Inter in una partita di Serie A dal 1994/95 in avanti?

Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito, 17 anni e 172 giorni, è sceso in campo da titolare in Inter-Genoa 4-0 del 21 dicembre 2019 diventando il più giovane debuttante in nerazzurro nel XXI secolo. L’attaccante numero 30 ha trovato anche il gol, su rigore. Esposito è diventato il secondo più giovane marcatore di sempre nella storia dell’Inter in Serie A: davanti a lui solo Mario Corso (17 anni e 97 giorni), dietro di lui Mario Balotelli, Aldo Campatelli e Roberto Cesati.

9) Tra i giocatori dell’Inter con almeno 10 conclusioni (inclusi i tiri respinti) in questa stagione, tutte le competizioni, chi è quello con la miglior percentuale di tiri nello specchio?

Cristiano Biraghi

Grande precisione nelle conclusioni per Biraghi, che ha trovato una rete in stagione, in Europa League contro il Ludogorets. Sette le conclusioni verso la porta (esclusi i tiri respinti) e ben cinque nello specchio per l’esterno mancino.

