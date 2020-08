Inter, raggiunto un accordo commerciale con EA: la squadra sarà in esclusiva su FIFA21!

Il settore dei videogiochi, specialmente sportivi, è uno di quelli più emergenti per i club che vogliono espandere il loro brand. Lo sa bene l’Inter, che nella giornata di oggi ha annunciato di aver trovato un accordo di partnership esclusiva con Electronic Arts (EA).

Il suddetto accordo permetterà ai tifosi dell’Inter di vivere un’esperienza unica, tutta a tinte nerazzurre. L’Inter, dunque, prenderà parte alle competizioni virtuali organizzate da EA SPORTS FIFA21. Il primo appuntamento è per il 19 agosto, quando ci sarà la sfida contro gli argentini del San Lorenzo.

Sul sito ufficiale, Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha dichiarato: “Il nuovo accordo con Electronic Arts è fondamentale per il club al fine di offrire entertainment di primo livello ai nostri appassionati, dentro e fuori dal campo. siamo convinti che lavorare assieme a un leader del settore del gaming e degli e-sports ci aiuterà ad avvicinarci alle nuove generazioni di appassionati di calcio in tutto il mondo”, le parole del dirigente nerazzurro.

Soddisfatto anche Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA: “Le nostre partnership strategiche, con club come l’Inter, sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo di diffondere e sviluppare in tutto il mondo l’amore per lo sport, e del calcio globale in questo caso, attraverso esperienze interattive autentiche” .

