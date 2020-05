L’Inter ricorda l’ultimo discorso di Simoni in panchina in un’amichevole del 2015

Il decennale dal Triplete dell’Inter conquistato il 22 maggio del 2010, pochi giorni fa è stato chiaramente reso molto triste per la morte di uno dei personaggi legati al mondo nerazzurro più amati negli ultimi 25 anni. Stiamo ovviamente parlando di Gigi Simoni, tecnico che alla guida della formazione interista vinse la Coppa Uefa del 1998 creando un gruppo che nei suoi confronti mostrò riconoscenza ed enorme solidarietà soprattuto quando – ingiustamente a detta di molti – venne esonerato la stagione successiva da Massimo Moratti.

Quest’oggi, sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha scelto di omaggiare la scomparsa del tecnico con l’ultimissimo discorso pronunciato da allenatore sulla panchina nerazzurra, in occasione di un’amichevole di Inter Forever del 2015 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Match che chiaramente venne vinto proprio dai nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di David Suazo. Questo il celebre discorso di Simoni nel pre-partita: “Siamo qui per divertirci ma anche per dare il massimo, per andare in campo seriamente: dobbiamo difendere questa maglia nerazzurra che indossiamo, perché sia a me che a voi ha dato tante soddisfazioni. Dobbiamo metterci dedizione, concentrazione e sacrificio”.

