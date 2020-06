Inter-Samp, luci ed ombre per De Vrij: amministra bene, ma che errore sul gol di Thorsby

È stato un Inter-Sampdoria molto particolare per Stefan De Vrij ieri sera. Il centrale olandese, infatti, ha amministrato con la consueta precisione la fase difensiva, ma in più di un’occasione si è fatto trovare più impreparato del solito. In occasione del gol degli ospiti – siglato da Thorsby – l’errore è sostanzialmente tutto suo: si lascia inspiegabilmente scappare Colley, il cui colpo di testa sbatte sulla traversa e consente poi al compagno di appoggiare in rete. Inoltre, nel primo tempo viene graziato dall’arbitro in occasione di un fallo da ammonizione ed un paio di volte viene superato in velocità da La Gumina pur essendo partito in posizione di vantaggio.

Questi i voti dei quotidiani sulla sua partita:

La Gazzetta dello Sport 6 – Serata comoda comoda? Mica vero. Sono quelle che nascondono le insidie quando meno te le aspetti: distratto su Colley in occasione del 2- 1. Costretto a tirar fuori gli artigli, lavora col fisico e di esperienza.

Corriere dello Sport 5,5 – Viene graziato di uno stupido giallo per un fallo su La Gumina, ma l’errore più grave è sul gol della Samp: si fa saltare in testa da Colley che centra la traversa, poi arriva il tocco di Thorsby.

Tuttosport 5

Passioneinter.com 5 – Copre le spalle ai colleghi della retroguardia, ma in occasione del gol della Samp si perde completamente Colley.

