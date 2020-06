I dubbi di Conte, aspettando la Sampdoria: come cambia l’Inter senza Brozovic

Un fulmine a ciel sereno che complica ulteriormente il ritorno in campo in Serie A per l’Inter. Dopo aver perso Vecino e Sensi, Antonio Conte dovrà infatti fare a meno anche di Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro ha accusato un fastidio nella giornata di ieri: risentimento muscolare e forfait in vista della Sampdoria, con l’allenatore della Beneamata costretto a ridisegnare il suo undici, falcidiato dagli infortuni a centrocampo.

Diverse le ipotesi in ballo per Conte. Due, innanzitutto, i moduli su cui poter puntare. Tra il 3-5-2 ed il 3-4-1-2 però vanta maggiori certezze lo schema proposto in Coppa Italia contro il Napoli, con Eriksen libero di inventare sulla trequarti. Dentro così Borja Valero al posto di Brozovic, con Barella a supporto nella mediana a due alle spalle del danese. Probabile una staffetta dello spagnolo con Gagliardini, soluzione da poter sfruttare a partita in corso. Pochissime invece le possibilità relative ad un eventuale 3-5-2 con l’arretramento di Eriksen in cabina di regia, con Barella e lo stesso ex Atalanta a supporto al suo fianco. Tra le ipotesi si fa largo anche la pista Agoumé, già schierato in una situazione di piena emergenza da Antonio Conte a Firenze, nel match del Franchi.

Le sensazioni della vigilia lasciano pensare ad un possibile 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali e con la linea arretrata formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, spazio a Candreva e Young sulle corsie esterne, mentre al centro toccherà così a Borja Valero sostituire Brozovic al fianco di Barella. Eriksen trequartista dietro Lukaku-Lautaro, la coppia gol che dovrà trascinare l’Inter.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

