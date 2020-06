Inter-Sampdoria, Conte (Rai): “Buona partita, ma potevamo avere più serenità. Più cattiveria sotto porta”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post-partita di Inter–Sampdoria, Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, ha così commentato la gara disputata dalla sua squadra: “Potevamo stare un po’ più sereni se avessimo sfruttato le occasioni create, e invece abbiamo preso gol e siamo andati in affanno – ha detto – I ragazzi hanno fatto sicuramente una buona partita. Iniziamo questo tour de force sapendo che abbiamo bisogno di tutti e che possiamo fare cose importanti. Abbiamo lavorato in maniera importante per fare un finale di campionato nel migliore dei modi”

“Per noi non ci sarà spazio per sbagliare, Juventus e Lazio invece possono permetterselo – ha continuato Conte – Noi dobbiamo assolutamente trovare una ferocia, una cattiveria sotto porta anche per non arrivare sino al 95esimo con l’ansia che subendo un calcio d’angolo ti possono fare gol”.

