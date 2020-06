Inter-Sampdoria, Conte (Sky): “Dobbiamo ammazzare l’avversario! Troppi gol sbagliati. Scudetto? Daremo la vita”

Missione compiuta. L’Inter batte Sampdoria 2-1 e si riporta a -6 dalla Juventus. La squadra nerazzurra torna in corsa per lo scudetto, come auspicato da mister Conte alla vigilia della partita.

Il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Io dico sempre di ammazzare, sportivamente, gli avversari. Basta tornare alla partita con il Napoli, domini, crei tanto, fai 1-1, vai a casa e ti prendi le critiche. Oggi abbiamo creato tantissime occasioni, dobbiamo fare gol. Perché poi vai in affanno con un calcio d’angolo, anche se non subisci tanto. Per noi questa partita era vitale, come tutte le altre 12 che ci rimangono. Non abbiamo spazio per sbagliare. Fa parte di una crescita, se vogliamo rimetterci in gioco, e noi vogliamo sotto i punti di vista, dobbiamo migliorare. Il mio augurio è di avere tutti a disposizione di nuovo, vogliamo giocarci le nostre carte. I nostri margini di errore sono minimi, noi non abbiamo possibilità di sbagliare. Spero che questa partita ci faccia venire quel veleno per ammazzare l’avversario. E’ la chiave per vincere qualcosa e pensare in grande”.

Step di crescita: “Non è questione di crescere, è questione di capire se vuoi ambire ad alzare trofei devi diventare cattivo e ammazzare l’avversario. Bisogna fare gol”.

Lotta scudetto: “Ora siamo a 6 punti, se pareggiavamo con la Juventus eravamo a pari punti. E’ lì la sottile differenza che però è una grande differenza. Dobbiamo crescere, non soltanto dicendolo. Rimango soddisfatto della prestazione ma dobbiamo essere più cinici. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, adesso dobbiamo giocare e alimentare la speranza. Scudetto? Dobbiamo pensare in questa maniera, se vogliamo ritornare a vincere dobbiamo prefissarci questi obiettivi. Daremo la vita”.

La prestazione di Eriksen: “Anche lui deve essere più cattivo, sia nell’assist che nel gol. Ora si è calato nel gioco, abbiamo lavorato per portarlo nelle migliori condizioni in campo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!