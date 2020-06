Inter-Sampdoria, solo conferme per Eriksen: sui quotidiani è da 7 in pagella

Come fatto in occasione della sfida contro il Napoli, anche stavolta erano bastati solamente due minuti a Christian Eriksen per trovare il gol e portare l’Inter in vantaggio. Stavolta, però, la posizione irregolare di Candreva – che aveva fatto l’assist – ha smorzato sul nascere la gioia del trequartista. Ad ogni modo, il danese si rifà poco dopo con l’assist per la rete dell’1-0 di Romelu Lukaku e tante altre giocate pericolose smistate nel corso della partita. Per i principali quotidiani sportivi, così, la prestazione di Eriksen è stata tra le migliori viste in campo:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Impatto da campione, l’assist per Lukaku è una perla. Accorcia e allunga, alterna il gioco di prima all’impostazione. Il balletto davanti ad Audero a inizio ripresa è un piacere per gli occhi. La nuova Inter è costruita attorno a lui.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Avvio da grande giocatore. Segna dopo 2′ ma Candreva, che fa l’assist, è in fuorigioco. Conclude due volte nei primi 7′ e mette Lukaku davanti ad Audero in occasione dell’1-0 chiudendo il triangolo col belga. Trequartista puro, classe notevole e ora anche presenza fisica e continua dentro il gioco. La squadra (e il suo allenatore…) finalmente conosce il suo livello tecnico.

TUTTOSPORT 7 – Ecco il vero Eriksen: è il nuovo centro di gravità del gioco nerazzurro. L’avvio è eccezionale, poi a bravo a trovare sempre il posto giusto per essere servito.

PASSIONEINTER.COM 7 – Un assist, un gol annullato e tantissima classe. Il suo ruolo centrale nel 3-4-1-2 fa la differenza e si vede. Sarà l’arma in più per il finale di stagione.

